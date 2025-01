Жінка зізналася, що вони з Іриною були дуже близькі, відтак її загибель стала великим потрясінням. До того ж Дар'я не змогла попрощатися з госпітальєркою, адже була в той момент за кордоном, що теж сильно вплинуло на її стан, пише 24 Канал.

Не пропустіть Кровотечі та прееклампсія: Ліза Глінська вперше детально розповіла про свою непросту вагітність

Так, Коломієць зізналася, що неможливість розділити горе в моменті з її сім'єю і з друзями вилилось їй в багато різних неприємних станів, емоцій і зрештою хвороб.

Після її смерті (смерті Ірини Цибух – 24 Канал) я зіткнулася з такою самотністю, яку я ніколи в житті не відчувала. Вона також могла виходити в агресію, і я багато з ким посварилася, тому що люди, на жаль, не могли мене зрозуміти. Але я не хочу ніколи в житті переживати більше горювання так далеко від дому, в країні, де немає моєї сім'ї та моїх рідних,

– розповіла продюсерка.

До теми Її життя забрала Росія, – бойова медикиня Цибух посмертно отримала відзнаку за лідерство

Вона додала, що в моменти, коли було дуже погано від горювання й проживання втрати близької подруги, їй допомагало те, що вона за кордоном розповідала про Ірину й українських полонених.

І я дуже багато працювала: нескінченно шукала локації, де це можна втілити, режисерів, акторів, кого долучити до проєкту. Це було моєю головною метою, і в принципі те, що я бачила її й результати своєї роботи, це теж мені допомагало. Найжахливіше в горюванні – залишатися одному, але виявилося, що навіть і це я пережила,

– зазначила Коломієць.

"Якщо подивитися зараз на кімнату, яку я знімаю, – це кімната дівчинки-тінейджерки, яка тут раніше жила. В неї тут є різні постери на стінах. І для того, аби хоча б трошечки заземлитися, я роздрукувала афіші кожної з наших вистав. Праворуч на столі в мене лежить видання New York Times, де чотири мої подружки: Іра Цибух, Юлія Кочетова, Марина Круть і Оля Чеснокова. І я от дивлюсь на New York Times, я дивлюсь на них. Про Іру написали New York Times, коли її вбила Росія, і дівчата тут прощаються з нею. Але я дивлюсь на своїх друзів отак, бачу їхню неймовірну силу, і це теж одна з частин моєї якоїсь підтримки ментального стану", – сказала Дар'я.

Повне інтерв'ю з Дар'єю Коломієць читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Українська активістка додала, що підтримувати моральний стан сьогодні їй також допомагають прогулянки, спортивна рутина у вигляді руханки, йоги та інших фізичних вправ, психотерапія, написання думок на папері та щотижневий зідзвон зі своєю менеджеркою з Києва.

Зауважимо, зараз Дар'я Коломієць у Нью-Йорку. Вона там позиціонує себе як українка, яка живе в Україні і приїжджає до США, аби займатися культурною дипломатією, волонтерством та втілювати адвокаційні проєкти, присвячені Україні.