Українські зірки висловилися стосовно Дня пам'яті захисників. Знаменитості не стали осторонь і нагадали своїм шанувальникам про важливість цього дня, пише Show 24.

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Джамала поширила відео "Укрзалізниці", в якому лунають вірші полеглих бійців. Артистка закликала прихильників вшанувати пам'ять загиблих військових та не забувати про них.



Джамала про День пам'яті військових / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталія Могилевська опублікувала фото, яке присвятила Дню пам'яті захисників.



Могилевська вшанувала пам'ять захисників / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тіна Кароль поділилася промовистим відео, де палає вогонь. Так, артистка нагадала про важливий день у країні.



Кароль про День пам'яті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Монатік поширив допис і показав фото військового бронежилета, наповненого кров'ю.



Монатік про День пам'яті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Jerry Heil поділилася думками щодо Дня пам'яті загиблих захисників України.

Ми не маємо права забувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, ідею, за народ, за мову, за Україну. Слава героям!

– написала артистка.



Jerry Heil про День пам'яті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Святослав Вакарчук заспівав наживо пісню "Той день" та присвятив своє виконання полеглим бійцям.

Тисячі наших братів і сестер, наших синів і дочок віддали своє життя, захищаючи майбутнє України, і наближаючи той день,

– зазначив співак.

Alyona Alyona опублікувала фото військової форми, наповненої кров'ю. Варто зазначити, що реперка розповіла про важливий день англійською мовою.

Вони боролися за нашу свободу та незалежність. Слава Героям,

– зазначила зірка.



Alyona Alyona вшанувала пам'ять героїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча поділилася дописом, де згадано важливість вшанування пам'яті полеглих військових.



Осадча про День пам'яті військових / Скриншот з інстаграм-сторіс

Світлана Тарабарова поширила відео, на якому зображені соняшники – символ цього дня. 29 серпня 2014 року саме на полях із цією рослиною в Іловайську загинула велика кількість воїнів.

День пам'яті зараз кожен день. Кожен день мрію зупинити цей страшний лічильник, і щоб більше моя країна не втрачала найкращих,

– поділилася співачка.



Тарабарова про День пам'яті бійців / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, День пам'яті загиблих захисників України відзначають з 2019 року. Саме тоді президент Володимир Зеленський підписав Указ про затвердження пам'ятного дня.