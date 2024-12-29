Інцидент стався 27 грудня 2024 року в окрузі Бакс, штат Пенсільванія, США. Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
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Так, за даними поліції селища Солбері, Хеддон виявили без ознак життя в будинку її зятя, актора Марка Блукаса, на Філліпс-Мілл-роуд. Попереднє розслідування показало високий рівень чадного газу в будинку. Під час рятувальної операції двоє медиків також зазнали впливу високої концентрації чадного газу та були госпіталізовані, а один поліціянт отримав медичну допомогу на місці події.
Смерть Дейл вже підтвердила її донька Райян Хаддон у зворушливому пості в соціальних мережах.
Яскраве світло, яким була Дейл, згасло у цьому земному царстві. Вона була сильною жінкою, але м'якою та уважною до всіх... Натхненням для багатьох,
– написала Райян.
Райян Хаддон повідомила про смерть зіркової мами / Скриншоти з інстаграму
Поліція продовжує розслідування обставин трагічного інциденту.
Що відомо про Дейл Хеддон
- Вона була однією з найяскравіших зірок модельного бізнесу 70-х та 80-х років. Уродженка Монреаля двічі входила до десятки найкрасивіших жінок світу за версією Harper's Bazaar. Дейл Хеддон стала моделлю, яка представляла чотири провідні косметичні бренди: Max Factor, Revlon, Estée Lauder та L'Oreal.
- Окрім успішної кар'єри в модельному бізнесі, Хеддон знялася в кількох популярних фільмах, включаючи "Кіборг", "Великий атлет" та "Північний Даллас Сорок".
- До того ж вона була послом ЮНІСЕФ. Її благодійна організація WomenOne зробила значний внесок у розвиток освіти для дівчат і жінок по всьому світу.