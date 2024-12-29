Інцидент стався 27 грудня 2024 року в окрузі Бакс, штат Пенсільванія, США. Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Так, за даними поліції селища Солбері, Хеддон виявили без ознак життя в будинку її зятя, актора Марка Блукаса, на Філліпс-Мілл-роуд. Попереднє розслідування показало високий рівень чадного газу в будинку. Під час рятувальної операції двоє медиків також зазнали впливу високої концентрації чадного газу та були госпіталізовані, а один поліціянт отримав медичну допомогу на місці події.

Смерть Дейл вже підтвердила її донька Райян Хаддон у зворушливому пості в соціальних мережах.

Яскраве світло, яким була Дейл, згасло у цьому земному царстві. Вона була сильною жінкою, але м'якою та уважною до всіх... Натхненням для багатьох,

– написала Райян.

Райян Хаддон повідомила про смерть зіркової мами / Скриншоти з інстаграму

Поліція продовжує розслідування обставин трагічного інциденту.

Що відомо про Дейл Хеддон