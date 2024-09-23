В інтерв'ю для видання УНІАН Діброва розповів, що саме під час участі у "Голосі країни" він зрозумів, як працює музичний ринок. Однак Олексій шкодує, що пішов у команду Потапа, а не до Тіни Кароль. Річ у тім, що співачка також обернула до нього своє тренерське крісло.

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Олексій Діброва заявив, що ніяк не ставиться до Потапа, як і раніше. Співак очікував, що продюсер буде проявляти щирість та опікування під час наставництва на талант-шоу, але цього не було.

Він ще тоді проявляв зверхність і цікавість лише до своєї персони. Більше переймався тим, як заробити, як досягти певних висот, а коли чогось не вистачало – знімав штани на російських каналах,

– поділився DIBROVA.

Співак розповів, що зараз життя Потапа для нього чуже. Він також не знає, чи є майбутнє в Україні у таких артистів. Все залежить від того, чи українське суспільство й надалі прийматиме людей з такими цінностями.

Що відомо про Олексія Діброву