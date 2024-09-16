Він розсекретив, чи привітався з Олексієм та Олегом, якби випадково їх зустрів. Крім того, Тарас детально пояснив свою позицію.

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Тополя заявив, що привітався б з Винником і Потапом, якби вони зустрілися.

Хто я такий, щоб проявляти якусь зарозумілість стосовно іншої людини. Буду вітатися, бо в першу чергу це людина. Що б він там не робив, що б не чудив. Але окрім москалів. Це людина, це українець. Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?,

– зауважив артист.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Де зараз Потап та Олег Винник

Нещодавно Винник повернувся в український медіапростір після 2,5-річної перерви. Співак оновив свою команду, створив нову сторінку в соціальних мережах та випустив новий сингл. Крім того, артист поділився планами щодо майбутнього світового турне.

Водночас Потапапа днями помітили за кордоном разом із зіркою "Відчайдушних домогосподарок" Євою Лонгорією. Хоча подробиці щодо місця їхньої зустрічі залишаються нерозкритими, припускають, що вона могла відбутися в одному з аеропортів Сполучених Штатів.