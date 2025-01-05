У лютому в акторів, які мають відстрочку від мобілізації через роботу в театрі, переглядатиметься бронювання. Дмитро Олійник, який зіграв у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман", розповів, що робитиме, якщо йому прийде повістка. Про це він висловився в інтерв'ю OBOZ.UA, пише 24 Канал.

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Актор поділився, що не буде ховатися від мобілізації. Наразі він не проходив військовий вишкіл, однак думає про те, яка посада в армії була б йому найближчою.

Від військового обов'язку нікуди втікати не буду. І рано чи пізно, думаю, кожен із чоловіків опиниться на захисті батьківщини. Я поки не проходив військової підготовки, але думаю над цим: яка це може бути військова професія, в якому підрозділі можна було б знайти своє місце, щоб на той момент, коли отримаю призов, бути максимально готовим,

– розповів Дмитро Олійник.

Плани актора на 2025 рік

Дмитро Олійник поділився, що у новому році буде працювати й старатися приносити максимальну користь суспільству. Особливо щодо його колег, які мобілізувалися та захищають країну.

"Багато моїх друзів воюють, мобілізуються колеги. Всі вони мають багато потреб, упевнений, що наші можливості допомагати хлопцям не будуть гаснути. Ми всі не розкисатимемо. Звичайно, можемо мріяти про перемогу, говорити постійно, що це може закінчитися або не закінчитися, але наразі війна триває. І моя головна мрія лише одна – щоб ті, хто зараз воює, повернулися додому живими", – підсумував Дмитро Олійник.