Актор був в епіцентрі подій. На підтвердження своїх слів Дмитро навіть показав фото.

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Так, землетрус магнітудою 4,7 бала стався в місті Таузенд-Оукс, розташованому неподалік від Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Підземні поштовхи розбудили актора.

Замість будильника сьогодні землетрус магнітудою 4,7,

– зазначив чоловік.

На доказ цього навіть показав фото.



Дмитро Ступка потрапив під землетрус в США / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, через широкомасштабне вторгнення Росії Дмитро Ступка не повертається до України, адже в США залишається його донька. Водночас він розповідав, що після закінчення війни планує жити на дві країни.

Чим Дмитро Ступка займається за кордоном

Актор часто подорожує американськими містами, зокрема Каліфорнією, Флоридою, Маямі та Нью-Йорком, де проводить час зі своєю партнеркою Юлією. Однак його "безтурботні" пости викликають критику з боку деяких підписників, які ставлять під сумнів доречність таких публікацій на тлі війни, що триває в Україні.

Водночас варто зазначити, що Ступка займається благодійністю на підтримку України, проводячи концерти та аукціони для збору коштів для української армії та запускаючи гуманітарні проєкти, спрямовані на надання допомоги.