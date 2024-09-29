Крім того, вона на сцені згадала про війну в Україні. Своєю промовою артистка поділилася в інстаграмі.

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Під час свого виступу Doja Cat висвітлила важке становище мільйонів людей, які постраждали від конфліктів у всьому світі, згадавши війну в Україні.

Зараз страждають мільйони чоловіків, жінок і дітей у Газі, Україні, Судані, Конго та по всьому світу. У такі часи важливо пам'ятати, що разом ми можемо принести зміни, любов, світло і надію тим, хто цього найбільше потребує,

– зазначила артистка.

Вона закликала шанувальників підтримувати людей, які цього потребують.

Ми не можемо зупинятися зараз. Будь ласка, продовжуйте використовувати свій голос, щоб допомогти тим, хто рятується від насильства, отримати їжу, житло та освіту, яких вони потребують і на які дуже, дуже заслуговують. У кожному з вас, хто дивиться це і хто вирішив бути тут сьогодні, є краса і сила, і це наш час, щоб вкласти їх у те, що має найбільше значення, а це – життя,

– наголосила зірка.

Що відомо про образ Doja Cat на Global Citizen Festival 2024

Під час свого яскравого виступу на фестивалі співачка з'явилася в сукні від українського дизайнера FROLOV. Вбрання мало унікальну підкладку, що створювала ілюзію оголеності, доповнену яскравою металевою бахромою різних кольорів. На офіційному сайті бренду сукня коштує 212 100 гривень, що еквівалентно приблизно 5 132 доларам США. До свого вбрання виконавиця додала підбори та сережки.