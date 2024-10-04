Артист випустив відеокліп на пісню Temporary, у якому зібрав зворушливі кадри з донькою: від її дитинства до дорослішання. Там репер і показав, як дізнався про вагітність дівчини.

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У новій відеороботі Емінем вразив шанувальників такими особистими кадрами. Хейлі принесла батькові футболку, на якій написано "дідусь". Дівчина замотала туди знімок УЗД, на якому видно плід дитини. Реакція репера була неймовірно зворушливою, а донька виглядала щасливою.

Eminem – Temporary: дивіться відео онлайн

Згодом й сама Хейлі повідомила про свою вагітність в інстаграмі. Дівчина опублікувала милі світлини з чоловіком, на яких у руках тримає знімок УЗД. У коментарях люди вітають майбутніх батьків та репера з майбутнім поповненням у родині. Хтось зауважує, наскільки швидко пробіг час.

Що відомо про доньку Емінема