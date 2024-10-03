Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові показали, як минув їхній день весілля. Фото з таємного одруження вони поділилися на сторінках в інстаграмі.

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Весілля пари минуло у травні цього року на віллі Cetinale у Тоскані. Хоч церемонія була таємною, свято було доволі масштабним

Назавжди і завжди твоя дружина,

– підписала фото Міллі Боббі Браун.

Акторка для весілля змінила кілька суконь. На урочисту церемонію вона одягнула сукню Galia Lahav з мереживними деталями та прозорою вуаллю. Її образ доповнювали мінімалістичні прикраси. Вже ввечері Міллі Боббі Браун переодягнулась в атласну сукню з відкритими плечима.

22-річний Джейк Бон Джові одягнув чорні штани та смокінг кольору слонової кістки.

Весілля Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові / Фото з інстаграмів зірок

Стосунки Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові

Зірки підігріли чутки про роман ще у червні 2021 року. Згодом їх помітили на прогулянці в Нью-Йорку, коли пара трималась за руки. Вже у листопаді вони підтвердили, що перебувають у стосунках.

У квітні 2023 року пара заручилася. Джон Бон Джові називав сина дуже щасливим. Вже через рік Міллі та Джейк одружилися. На святі були присутні їхні батьки. Згодом пара підтвердила інформацію про шлюб.