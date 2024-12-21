Світовий плейлист Spotify EQUAL 2024 створений, щоб об'єднати жінок-артисток з усього світу, пише 24 Канал. Туди увійшло троє українських виконавиць – Надя Дорофєєва, alyona alyona та Jerry Heil.

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До престижного плейлиста потрапили дві пісні – "Нітрогліцерин" Наді Дорофєєвої посів 57 сходинку в рейтингу, а трек Teresa & Maria, що представляв Україну на Євробаченні-2024, потрапив на 35 місце. Це вкотре довело, що українська музика завойовує світ та підкорює чарти.

Плейлист EQUAL 2024: слухайте онлайн

Крім того, на сторінці Spotify показали колаж плейлиста, де зібрали артисток. На цю світлину потрапила Надя Дорофєєва – її фото зображене поряд із Сабріною Карпентер та іншими знаменитими жінками.



Банер плейлиста / Фото з інстаграму Spotify

Що слухали українці на Spotify

Раніше стримінгова платформа показала, що слухали українці упродовж 2024. Найпопулярнішою артисткою року на Spotify стала Klavdia Petrivna; за нею йде репер KRBK, а третє місце зайняв гурт "Скрябін".

Найпопулярнішим треком 2024 року в Україні виявився – "Teresa & Maria" від alyona alyona і Jerry Heil.