Зазначається, що зірки проводили різдвяні свята у колі найрідніших людей. Під час застілля чоловік став на одне коліно та попросив її руку та серце, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Варто зазначити й те, що інформація про освідчення – інсайдерські дані. Офіційно ні Дуа Ліпа, ні Каллум Тернер наразі не оголошували про заручини. Два дні тому виконавиця опублікувала в інстаграмі нові фото. На одному з них засвітилась діамантова каблучка на безіменному пальці.

Дуа Ліпа виходить заміж / Фото з інстаграму співачки

Дуа і Каллум так сильно закохані, і вони знають, що це назавжди. Вони заручені та дуже щасливі. У Дуа був один з найкращих професійних років у її кар'єрі, і це вишенька на торті. Каллум – надійна опора для Дуа, і вони прекрасна пара. Їхні сім'ї та друзі такі щасливі. Це було приголомшливе Різдво для них,

– розповів інсайдер виданню.

Також з'явилась інформація, що Дуа Ліпа планує відсвяткувати зі своїм обранцем заручини гучною вечіркою. Серед запрошених гостей – Гаррі Стайлс, Белла Хадід, Емма Вотсон та інші. Цікаво, що ведучим заходу буде сам Тернер.

Дуа Ліпа засвітила діамантову обручку / Фото з інстаграму співачки

Інсайдер зазначає, що про цю грандіозну подію говорять усі, а святкування має пройти на найвищому рівні.

Коротко про стосунки Дуа Ліпи з Каллумом Тернером