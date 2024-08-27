Нещодавно вона втретє стала мамою сина, а тепер в зірки з'явилося цуценя. Вона показала його фанам та розсекретила ім'я домашнього улюбленця.

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Так, як виявилося, тепер Джа, окрім трьох синів, має ще собачку породи мальтіпу, на ім'я Кофі.

Ну що, підписники, тремтіть. Тепер у мене є Кофі! Ласкаво просимо до нашої сім'ї! Без коментарів,

– зазначила виконавиця.



Джамала показала свого нового домашнього улюбленця / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ймовірно, що Кофі – подарунок до дня народження Джамали, проте артистка поки не розповіла такі подробиці.

Для довідки! Мальтіпу – популярна гібридна порода собак, яка є результатом схрещування мальтійської болонки та пуделя. Ці собаки відомі своєю доброзичливою вдачею та гіпоалергенною шерстю.

Зауважимо, поява нового домашнього улюбленця стала особливо зворушливою для фанів зірки, оскільки в лютому цього року Джамала пережила втрату свого попереднього собаки – померанського шпіца Баду.