Такі заяви зірка зробила на тлі масованого ракетного обстрілу України, що відбувся 26 серпня. Як відомо, загалом російськими військовими було завдано 91 авіаудар по різних регіонах нашої країни.

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Водночас Джеймі Лі Кертіс поділилася серією щемливих світлин українського фотожурналіста Андрія Дубчака. Фото, зроблені в стабілізаційному центрі "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" поблизу Покровська в Донецькій області, задокументували загибель українського військового 23 серпня, всього за день до Дня Незалежності. Як виявилося, боєць зазнав важких поранень внаслідок вибуху міни, отримавши численні поранення ніг та проникне осколкове поранення голови. Попри самовіддані зусилля медиків, які протягом сорока хвилин намагалися його врятувати, солдат врешті-решт помер.

Війна – це пекло. Незалежність – це завжди битва,

– наголосила акторка.

Важливо зазначити, що це не перший раз, коли Джеймі Лі Кертіс висловлює підтримку Україні. Так, у відповідь на ракетний обстріл 8 липня, внаслідок якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві, американська актриса публічно засудила дії Росії. Тоді вона закликала міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для покарання Росії.