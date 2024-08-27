Крім того, Анушка Делон зворушливо звернулася до покійного батька. Дівчина наголосила, що любить його.

Цікаво Також були маленькими: як Дзідзьо, Сумська, Барських, Осадча та інші зірки виглядали в дитинстві

На фото, які Анушка поширила в мережі, можна побачити, як вони з татом обіймаються. Також дівчина виставила кадр, де покійний актор тримає руку доньки. Ці світлини Анушка зворушливо підписала.

Я триматиму тебе у своєму серці. Щоб змусити свій страх полетіти. Головне, не кажи нічого, не кажи нічого, мені так добре... тут... Я кохаю тебе, знаєш, тільки ти знаєш. Я ніколи не зможу... ніколи жити без тебе. Я кохаю тебе, а ти? Тату, я люблю тебе,

– зазначила дівчина.

Нагадаємо, Ален Делон помер у віці 88 років. Культовий французький актор пішов з життя 18 серпня, а церемонія прощання відбулася на його честь 24 серпня.