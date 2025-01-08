Елтон Джон поділився знімком з "Золотого глобуса" на своїй сторінці, пише 24 Канал. Співак, який раніше зізнавався про проблеми зі здоров'ям, продовжує виходити на публіку та відвідувати світські заходи.

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Артист завітав на церемонію кінопремії в компанії свого чоловіка Девіда Ферніша. Він показав фото, на якому позував разом з коханим та американською співачкою Бренді Карлайл і її дружиною Кетрін Шепард.

Учорашній вечір був золотим,

– написав Елтон Джон.



Елтон Джон з чоловіком та подругами / Фото з інстаграму Елтона Джона

Що відомо про стан здоров'я Елтона Джона

У вересні минулого року співак розповів, що частково втратив зір. Це сталося через очну інфекцію, яку він переніс влітку. Через захворювання Елтон Джон перестав бачити на праве око, однак і ліве око не в найкращому стані.

Артист ділився, що може виходити у світ чи давати інтерв'ю, однак працювати у студії тепер йому складно. Він не може читати та щось дивитися. Утім, Елтон Джон вірить, що все буде гаразд. Лікарі намагаються покращити його стан здоров'я.