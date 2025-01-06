Зендая в елегантному образі позувала на червоній доріжці та як завжди прикувала до себе увагу фотографів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
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Американська акторка з'явилася на премії "Золотий глобус 2025" в мідній сукні від Louis Vuitton, а свій образ доповнила ювелірними виробами від Bvlgari. До речі, шанувальники одразу помітили каблучку з великим діамантом на безіменному пальці її лівої руки, тому припустили, що Зендея і Том Голланд заручилися.
Зендея з'явилася на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images
Кажуть, що каблучку розробила британська дизайнерка ювелірних виробів Джессіка Маккормак. Попри це, Зендая і Том наразі не підтвердили чутки про заручини, тож це лише припущення фанів.
Коротко про стосунки Зендеї й Тома Голланда
- Зендея і Том Голланд перебувають у стосунках з 2021 року. Вони разом знімалися у фільмах "Людина-павук: Повернення додому" та "Людина-павук: Додому шляху нема".
- Пару доволі рідко можна побачити разом на червоних доріжках. Голланд, до прикладу, не приєднався до коханої на "Золотому глобусі 2025". До того ж закохані майже не діляться подробицями особистого життя.