Зендая в елегантному образі позувала на червоній доріжці та як завжди прикувала до себе увагу фотографів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Американська акторка з'явилася на премії "Золотий глобус 2025" в мідній сукні від Louis Vuitton, а свій образ доповнила ювелірними виробами від Bvlgari. До речі, шанувальники одразу помітили каблучку з великим діамантом на безіменному пальці її лівої руки, тому припустили, що Зендея і Том Голланд заручилися.

Зендея з'явилася на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Кажуть, що каблучку розробила британська дизайнерка ювелірних виробів Джессіка Маккормак. Попри це, Зендая і Том наразі не підтвердили чутки про заручини, тож це лише припущення фанів.

Коротко про стосунки Зендеї й Тома Голланда