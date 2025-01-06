Також він поділився власним досвідом подолання цієї проблеми. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Виконавець зазначив, що людей, які вміють гарно співати, більше, ніж тих хто знає, як продати себе аудиторії. Це і стає на заваді тим виконавцям, котрі беруть участь у вокальних шоу, але не стають популярними.

Дуже складно бути артистом, котрий починає з нуля. На "Голос країни" приходять люди, які в першу чергу вміють співати, а це взагалі не дорівнює бути артистом, знати як просувати свою музику, знати як себе продати, а це треба, бо це значно важливіше, ніж вміти співати,

– пояснив ENLEO.

Він додав, що й сам мав подібну проблему. Водночас зумів її вирішити, зробивши глибокий аналіз своєї роботи і продумавши своє просування.

Інтерв'ю з ENLEO: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Нікіта Леонтьєв брав участь в 11 сезоні талант-шоу "Голос країни". Водночас він здобув визнання завдяки своєму каверу на пісню Another Love англійського виконавця Тома Оделла, яка стрімко завірусилася в соцмережах, зокрема у тіктоці.