Для українських ведучих та шоуменів новорічні корпоративи – звична справа. Та часто такі заходи не обходяться без курйозів чи цікавих моментів, які хочеться згадувати роки потому. Ведучий Фіма Константиновський розповів 24 Каналу про один з таких випадків.

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Шоумен пригадав, як на одному з корпоративів гостя захотіла вийти на сцену й заспівати. Фіма погодився. І недарма – адже нею виявилась Катерина Бужинська.

На одному з новорічних корпоративів, який вів я, гостя попросилася заспівати хоча б одну пісню. Звісно ж, дозволив це зробити. Коли вона вийшла, виявилося, що це Катерина Бужинська – народна артистка України,

– поділився Фіма Константиновський.



Фіма Константиновський / Фото "Нового каналу"

Ця гостя прикувала до себе увагу всіх інших на корпоративі – люди просто не хотіли відпускати її. Через це захід затримався.

"У сценарії корпоративу сталася неочікувана пауза на 40 хвилин. Її просто не відпускали зі сцени, просили заспівати ще і ще", – пригадав ведучий.