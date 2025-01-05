Наприкінці грудня також відбувся фінал 13 сезону проєкту "Холостяк", а цієї п'ятниці глядачі побачили фінальне пост-шоу. Детальніше про головні події цього тижня читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Фінал "Холостяка-13", скандал та останнє пост-шоу сезону

27 грудня відгримів фінал 13 сезону шоу "Холостяк". В останньому епізоді волонтерка Інна Бєлєнь і тарологиня Анастасія Юзьвак познайомилися з батьками та друзями Олександра Терена, а також сходили з ним на останні побачення на реаліті. Після цього чоловік зробив свій фінальний вибір і вручив каблучку Інні.

Через тиждень глядачі побачили фінальне пост-шоу 13 сезону, де дізналися, що Терен та Бєлєнь разом після проєкту. Пара зізналась, що наразі не з'їхалася, але планує це зробити згодом.

Інша фіналістка "Холостяка-13" Анастасія Юзьвак днями потрапила у скандал. У мережі спливло відео, на якому вона спілкується російською мовою та зневажливо висловлюється про українських чоловіків. Дівчину звинуватили у любові до росіян, назвали її "людиною світу" та зауважили, що тарологиня не в контексті війни.

Згодом Анастасія вийшла в інстаграм-сторіс, аби прокоментувати ситуацію. Тарологиня сказала, що її слова були вирвані з контексту. Дівчина, крім того, зауважила, що з дитинства спілкується українською, адже родом з заходу України. Однак коли переїхала в інтернаціональне місто, у неї з'явилися друзі з Грузії, Казахстану, Узбекистану і Туркменістану, тому вони розмовляли тією мовою, "яка була легша для всіх".

"Квартал 95" потрапив у скандал через жарт про Ірину Фаріон

Наприкінці грудня на телебаченні транслювався старий новорічний випуск "Кварталу 95", де згадали вбиту мовознавицю Ірину Фаріон. Цей номер обурив доньку покійної громадської діячки.

"Квартал 95" – ви просто тварини. Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення. Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію. Знущання з загиблих українців вам не пробачать,

– написала Софія Семчишин.

Згодом студія "Квартал 95" перепросила перед Софією Семчишин через номер, у якому згадали її покійну матір. Телеканал "1+1", на якому й відбулася трансляція новорічного випуску, також попросив вибачення у доньки Фаріон.

Як зірки відсвяткували Новий рік

Цього тижня світ зустрів Новий рік. Свої святкування показали й українські зірки. Наприклад, Катя Осадча та Юрій Горбунов були на роботі, Григорій Решетник з дружиною, дітьми й друзями – вдома. Леся Нікітюк відправилася на відпочинок з коханим, а от Анна Трінчер з подругами вирушила на курорт Куршевель.

Як Новий 2025 рік відсвяткували інші зірки – дізнавайтеся у матеріалі.

Анна Трінчер та Анна Неплях у Куршевелі / Фото з інстаграму співачки

Перше інтерв'ю Зеленських у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська дали перше інтерв'ю у 2025 році. Глава держава, зокрема, зізнався, що підтримує зв'язок з дружиною телефоном, а зустрічаються вони часто в офісі. Олена Зеленська до того ж розповіла, що вони з чоловіком не ходять до психолога.

Психологічний процес неможливий без того, щоб розповідати повністю всю інформацію. Президент не може цього робити,

– зазначила перша леді України.

Інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських: дивіться відео онлайн

Оксана Муха йде зі сцени

Днями українська співачка Оксана Муха повідомила, що йде зі сцени приблизно на рік. 6 січня відбудеться її концерт, після нього жінка бере тривалу відпустку. За словами артистки, останніми роками вона постійно працювала і не дозволяла собі відпочивати. Однак тепер Оксані потрібно видихнути.

Я навіть у часи хвороби не зробила тієї паузи, яку мала б мати. Мені боляче, що я нічого не роблю. І я постійно собою товчу, щоб ті гроші знайти. Але я відчуваю, що мені теж треба якийсь видих. Це не означає, що я перестаю співати, беру творчу паузу, голюся… Я б не хотіла це називати творчою паузою,

– сказала Оксана Муха.

Меган Маркл повернулась в інстаграм

Дружина принца Гаррі Меган Маркл повернулась в інстаграм. 1 січня вона опублікувала відео, на якому біжить пляжем. Ймовірно, ролик знімав її чоловік на пляжі, що неподалік їхнього дому у Монтесіто, штат Каліфорнія.

До речі, потім стало відомо, що на Netflix вийде лайфстайл-шоу "З любов'ю, Меган", ведучою та виконавчою продюсеркою якого виступила герцогиня Сассекська. Прем'єра відбудеться вже 15 січня, у серіалі глядачі зможуть побачити Маркл у новому амплуа. Вона ділитиметься особистими порадами та ідеями, зокрема на тему стилю життя. Дружина принца Гаррі також запрошуватиме гостей, з якими буде виконувати різні завдання.

"З любов'ю, Меган": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу так само як мені сподобалося його знімати. Бажаю вам усім фантастичного Нового року! Дякую нашій чудовій команді та команді Netflix. Безмежно вдячна за підтримку та веселощі!", – написала герцогиня Сассекська.