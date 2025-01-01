Українські співаки, актори та ведучі показали, як та де зустрічали Новий рік. 24 Канал зібрав найкращі фото й відео з відпочинку знаменитостей.

До слова Українські зірки вітають з Новим роком: "Мрія одна на всіх – щоб сім'ї були разом"

Катя Осадча разом з Юрієм Горбуновим вже дев'ятий рік поспіль зустрічали Новий рік на роботі. Разом з ними святкували й Монатік з дружиною – вочевидь, вони теж були на роботі у новорічну ніч.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Григорій Решетник з дружиною й дітьми святкували Новий рік вдома, разом з друзями.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Даша Квіткова влаштувала святкову вечірку, запросивши подруг. А до її сина Лева завітав Святий Миколай та янгол.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Леся Нікітюк зустріла Новий рік з коханим-військовослужбовцем на відпочинку.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Володимир Дантес та його команда зустріли Новий рік на одному з заходів, де виступав артист.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Анна Трінчер разом з подругами вирушила на Новий рік у французькі гори, на курорт Куршевель.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Ліза Глінська зустріла 2025 рік вдома, разом з чоловіком та новонародженими доньками.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Юлія Саніна показала свій новорічний образ.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Наталка Денисенко зустріла Новий рік разом з сином та чоловіком-військовим. Він відновлюється після складної операції.

MELOVIN відсвяткував Новий рік у компанії зі співачкою SWOIIA.



Як знаменитості зустріли Новий рік / Фото з інстаграму зірок

Володимир Остапчук працював у новорічну ніч, однак мав нагоду зустріти 2025 разом з новонародженим сином.

Тімур та Інна Мірошниченки зустріли 2025 рік великою компанією – вони запросили на Новий рік друзів та їхніх дітей.