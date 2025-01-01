Якими словами українські знаменитості привітали зі святом і якими світлинами поділилися в соцмережах – дивіться в добірці Show 24.

Не пропустіть В елегантній білій блузі: Олена Зеленська привітала українців з Новим роком

Джамала

"Дякую всім моїм слухачам і підписникам за цей рік разом. Дякую, що слідкуєте, підтримуєте, надихаєте. Не втомлюсь дякувати нашим захисникам і захисницям за ще один насичений рік життя. Мрія одна на всіх – щоб всі сім'ї були разом. Щоб всі були живі й здорові. І навіть в такі складні часи для нашої країни залишали собі право жити, любити, мріяти, діяти, творити. З Новим роком 2025!", – написала Джамала під добіркою святкових сімейних фото.

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Віталій Козловський

"Непростий рік позаду, але знаковий для мене і дуже щасливий. Він приніс найбільшу нагороду – нашого Оскара, і щасливе життя для нього – це тепер важлива мета. Попереду багато роботи, планів, сподівань. Вірю. Низький уклін і вдячність побратимам і всім, хто сьогодні не з родинами, хто несе службу і стоїть на захисті усіх. З Новим роком!", – написав Віталій Козловський, поділившись святковою світлиною з дружиною Юлією та маленьким синочком.

Григорій та Христина Решетники

"Вітаємо вас, дорогі наші, з Новим 2025 роком. Нехай він принесе усім українцям найголовніше – мир, а також радість, щастя та кохання. З любов'ю, ваша Reshetnik Family", – написало подружжя.

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Святослав Вакарчук та гурт "Океан Ельзи"

"Новий Рік. Нехай він дасть нам достатньо приводів для справжньої й щирої радості. От саме такої, за якою всі ми так скучили! Обіймаю всіх! З Новим роком!", – написав музикант.

Світлана Тарабарова

"Ми дякуємо кожному захиснику та захисниці за боротьбу та захист. За Новий рік! Тільки завдяки вам ми можемо сьогодні обіймати своїх дітей. Завдяки вам. Особисто для мене це перший Новий рік без батька, це сумно. Світла пам'ять всім тим, хто не з нами. Усім родинам бажаємо миру, тепла та возз'єднання. З Новим роком!", – з ніжністю написала артистка під відео, на якому позує з дітьми.

Сергій Притула

Волонтер привітав українців зі святом разом із сином: "З Новим роком, друзі! Хай буде багатим на добрі новини!".

Олена Тополя

"З прийдешнім Новим роком, кохана Україно! Звикли до всього, але не забуваємо, як посміхатися, цінувати й ловити момент. Коли ми разом, нам все під силу, Щаслива, що разом, що в коханні", – написала співачка.

Тарас Тополя

"Ми на рідній землі, вдома, зустрічаємо 2025 рік зі стиснутими кулаками. Головне – ми разом, а значить все буде нормально, все пройдемо, все переживемо. А в проміжках між подоланням нових викликів долі непереборні раціоналісти тихенько вірять і надіються на диво. Бо інакше все, що коїться, вивезти просто нереально. Єдності й перемоги бажаємо у новому році! Все буде Україна!", – написав артист під сімейним фото.

Тімур Мірошниченко

"Давай, 2025, будь нормальним", – лаконічно привітав ведучий.

Лілія Ребрик

"З новим 2025. Нехай всім нам він принесе те, про що ми мріємо! Особливо те – про що мріємо всі-всі разом, без винятку. І кожному окремо – по здійсненню найзаповітнішої мрії!", – написала ведуча, поділившись миловидними кадрами.

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Ілона Гвоздьова

"З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам мир, щастя і Боже благословіння! Нехай цей рік поверне додому усіх наших героїв і військовополонених! Нехай цей рік дасть нам сил і віри у світле майбутнє для нас та наших дітей!", – написала хореографиня.