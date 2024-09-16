Павло Гудімов пригадав цей період в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зізнався, що позитивною частиною зіркової хвороби є відчуття, що ти можеш зрушити гори. Але й були негативні випадки – як у нього, так і в лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука.

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Бували різні інциденти – здебільшого на гастролях. Наприклад, я терпіти не міг, коли виникали якісь проблемні гастрономічні викрутаси. Погано готували чи обслуговували. Тоді висловлював все, що вважав за потрібне, іноді в різкій формі. Але в цілому ми були білі й пухнасті,

– поділився Павло Гудімов.

Музикант додав, що Святославу Вакарчуку дісталося більше пізнаваності, що теж мало наслідки. Він, зрештою, віддалився від шанувальників.

"Він вже не так легко міг пересуватися простором, користуватися громадським транспортом, по вулиці ходити. Мусив одягати якийсь умовний капюшон, трохи ховатися від людей. А коли ти віддаляєшся, нехай навіть вимушено, реакція у відповідь може бути різною. Передусім – від прихильників. Але проходження через психологічні випробування, у тому числі й зірковою славою, якісь внутрішні негаразди в колективі – це нормально", – зауважив Павло Гудімов.

Павло Гудімов зауважив, що проходити через різні випробування, зокрема зірковістю й славою, конфліктами в колективі – це нормально.

Чому Павло Гудімов залишив гурт

Павло Гудімов покинув гурт "Океан Ельзи" у 2005 році. Причиною була "втрата творчого зв'язку". Тоді він створив власний гурт Гудімов та випустив два альбоми.

Зараз Павло Гудімов – відомий український арткуратор та галерист, власник виставкових мистецьких просторів у Львові та Києві.