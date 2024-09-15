Святослав Вакарчук опублікував рідкісне фото зі свого дитинства. Там він зображений у дитячій колясці поруч з мамою.
До слова Сергій Притула висловився про мобілізацію та відповів, як реагує на ухилянтів
У підписі до фото лідер "Океану Ельзи" поділився спогадами про рідне місто – Мукачево.
Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім'ї п’яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю,
– написав Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук з мамою – тоді і зараз / Фото з інстаграму артиста
Підписники поділилися враженнями у коментарях:
- "Велика повага до Вашої мами за виховання такого чудового сина - патріота України! Здоров'я та щастя Вашій родині!";
- "Яка стильна мама";
- "Сьогодні в Мукачеві дощить. Чекаємо тут "Той день"";
- "Місце, де народився, назавжди тепле і сонячне";
- "Чудове місто, живу тут уже пів року".
Дитинство Святослава Вакарчука
- Український музикант народився у Мукачеві у сім'ї українського науковця-фізика Івана Вакарчука. Його мама Світлана Олександрівна теж з'явилась на світ у Мукачеві.
- Іван Вакарчук з дружиною сином переїхав до Львова, коли Святославу було 2 роки. У дитинстві майбутній артист грав у КВК, створював шкільний театр, грав у баскетбол.