Святослав Вакарчук опублікував рідкісне фото зі свого дитинства. Там він зображений у дитячій колясці поруч з мамою.

До слова Сергій Притула висловився про мобілізацію та відповів, як реагує на ухилянтів

У підписі до фото лідер "Океану Ельзи" поділився спогадами про рідне місто – Мукачево.

Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім'ї п’яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю,

– написав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук з мамою – тоді і зараз / Фото з інстаграму артиста

Підписники поділилися враженнями у коментарях:

"Велика повага до Вашої мами за виховання такого чудового сина - патріота України! Здоров'я та щастя Вашій родині!";

"Яка стильна мама";

"Сьогодні в Мукачеві дощить. Чекаємо тут "Той день"";

"Місце, де народився, назавжди тепле і сонячне";

"Чудове місто, живу тут уже пів року".

Дитинство Святослава Вакарчука