Притула вважає, що поки не дуже грамотно проводиться рекрутингова робота. Чоловік говорить, що вона дає кращі результати, ніж мобілізація. Зокрема, так показує практика.

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Сергій Притула поділився, що рекрутинг дає людям можливість зрозуміти, що робота в бойовій бригаді не означає, що завжди потрібно сидіти з автоматом в окопі. Він зазначив, що є багато іншої роботи "без якої передній край не вистоїть". Волонтер також висловив свою думку щодо мобілізації.

Відколи з'явився "Резерв +", мені здається, стало трошечки легше дихати людям. Проблема тільки в тому, що цей "Резерв +" з'явився занадто пізно. Історія з мобілізацією не врегульована по сьогоднішній день,

– заявив Притула.

Інтерв'ю Сергія Притули: дивіться відео онлайн

Сергій Притула висловився про мобілізацію

Волонтер зазначив, що зараз є "нашарування морально-етичного й економічно-доцільного одне на одне". Він говорить, що у суспільстві є конфлікт щодо економічного бронювання.

Я дуже добре розумію людей, у яких батько, брат, сестра, мама служать у війську. Хтось був мобілізований. Справедливість лежить у тому, що ця мобілізація має торкатися усіх без винятку – тих, хто підпадає під мобілізаційні критерії,

– поділився Сергій Притула в інтерв'ю.

Однак Сергій Притула зауважив, що спілкується з українським бізнесом, який допомагає утримувати армію, та каже, що у них мобілізують працівників, а штат немає ким заповнювати. Тому волонтер вважає, що знайти просте правильне, справедливе та раціональне рішення вкрай важко.