Ріс Григорій у Миколаївській області та змалку мріяв про те, що кермуватиме великою машиною. В 11 років хлопець почав займатись танцями у колективі народного танцю "Трехцвет", а в 16 – займався у театральній студії. У шкільні роки Решетник вирішив, що точно колись виступатиме на телебаченні, однак вступив до Миколаївської філії Києво-Могилянської академії на фінансовий факультет. За рік вирішив, що ця спеціальність йому не до вподоби, тому подався до Києва. Як складалась кар'єра телеведучого, чи готовий він мобілізуватись та де перебуває зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра на телебаченні

Чоловік вступив до Київського національного університету культури та мистецтв на спеціальність "Диктор та ведучий телепрограм". Після завершення навчання на бакалавраті та магістратурі він вступив до аспірантури університету.

У студентські роки Григорій почав працювати. Його голос звучав у програмах Першого Національного, "Танці з зірками", "Файна Юкрайна" та "Під прицілом". У 2008 році почав роботу на телеканалі СТБ й став закадровим голосом таких проєктів: "Моя правда", "У пошуках істини", "Мосфільм. Невідома версія" та "Паралельний світ". Згодом став ведучим шоу "Неймовірна правда про зірок", а з 2011 – незмінний ведучий найромантичнішого проєкту країни "Холостяк".

Григорій Решетник / Фото з інстаграму ведучого

У 2020 році знову почав вести шоу про селебріті, а також став ведучим проєкту "Холостяк", а у 2021 вів "Україна має талант" і "Dizel Night".

Особисте життя

Григорій та Христина познайомились у 2008 році на телебаченні. Чоловік зізнавався, що одразу кинув оком на привабливу дівчину, але вона тоді не відповіла на його залицяння.

Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму ведучого

Згодом дівчина погодилась піти з Решетником на побачення у боулінг, а посприяв цьому спільний знайомий. Після цього стосунки у пари зав'язались. У 2010 році молодята відгуляли весілля в Івано-Франківську і мали аж 150 запрошених гостей.

Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму чоловіка

Сьогодні подружжя виховує троє синів – Івана, Дмитра та Олександра. Також Григорій та Христина висловили бажання розширити сім'ю. Вони розглядають можливість всиновлення малюка після завершення війни в Україні.

Ведучий відверто зізнався, що їхні стосунки з Христиною зміцніли за час війни. Вони цінують кожну мить, проведену разом, і є опорою одне для одного.

Чи готовий Григорій Решетник мобілізуватись

Григорій закінчив військову кафедру, є військовим психологом і лейтенантом запасу. Якщо всі багатодітні батьки підуть на фронт, то Решетник також не стане осторонь.

Ведучий також нагадав, що він – багатодітний батько. Шоумен запевнив, що отримав такий статус ще задовго до набуття чинності нового закону про мобілізацію в Україні. Попри наявність відстрочки від служби в армії, чоловік активно долучається до допомоги ЗСУ.

Григорій Решетник з родиною / Фото з інстаграму ведучого

Я багатодітний батько. Закон придуманий не Григорієм Решетником, написаний не під Григорія Решетника. Я пройшов ТЦК, ВЛК. Отримав всі документи. Все, як закон пише. Я дуже багато допомагаю,

– заявив Григорій.

Водночас Решетник наголосив, що має бронювання від мобілізації. Він розуміє, що у нього завжди будуть хейтери, яким буде щось не подобатися.

Де зараз і чим займається ведучий

Коли почалась повномасштабна війна, Решетник з родиною на 1,5 місяця переїхав до Івано-Франківська. Коли ЗСУ звільнили Київську область, то сімейство повернулось додому та заснувало благодійний фонд.

Родина прийняла рішення, що попри війну все одно залишається жити в Україні. Чоловік також поділився, що його онуки та онучки знатимуть, наскільки чудова наша країна, та який шлях їй довелося пройти.

До речі, Решетник зізнався, що будує двоповерховий будинок. Наразі сім'я мешкає в орендованій квартирі. Житло розташоване у котеджному містечку та охороняється, адже для Григорія важлива безпека рідних.

Складно все вдається, це дуже дорого. Але поступово, як вдасться. Ми навіть терміни не ставимо, просто будуємо. Але це свідчить про те, що ми віримо в Україну, віримо в перемогу, тут хочемо заякоритися,

– підкреслив шоумен.

Нагадаємо, що цього року Григорій залишився незмінним ведучим 13 сезону "Холостяка".