Що цікаво, батько з синами возз'єдналися за кордоном. Шоумен вже поділився в соцмережах емоційним відео з їхньої зустрічі.

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Так, літні канікули діти українського телеведучого провели на морі. Водночас тепер родина Решетників у повному складі готується повернутися до Києва, де Івана, Дмитра та Олександра чекають шкільні будні. Саме для того, щоб привезти дітей до України Григорій виїхав за кордон.

Приїхав забирати синів до школи. Не бачились півтора місяця. Це було дуже складно для мене, бо дуже люблю своїх Reshetnik Boys,

– зазначив телеведучий.

До того ж він поширив відео, де щасливі хлопці обіймаються з зірковим татом.

Зауважимо, згідно з чинним законодавством, багатодітним батькам дозволяється виїжджати за кордон, якщо на їхньому утриманні перебуває троє або більше дітей, усім з яких не виповнилося 18 років.