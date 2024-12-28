Цей реліз – новий етап у творчості гурту. Музиканти хочуть відійти від депресивних настроїв у своїх піснях. Попри назву "Демони", трек сповнений вірою у краще майбутнє та мотивацією рухатися вперед, передає 24 Канал.

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Трек "Демони" про те, що кожен переживає свої етапи життя і здається, що демони, які живуть всередині нас, можуть псувати все. Але насправді сила полягає в тому, щоб з цими демонами домовитися і зробити так, щоб вони грали "за", а не "проти" тебе. За допомогою цих демонів підсилювати себе і робити себе толерантним до всього, що відбувається навколо тебе. Толерантним до ран,

– поділився лідер гурту O.Torvald Женя Галич.

Зазначимо, що у відеороботі показані кадри з нещодавніх концертів O.Torvald у Києві та Львові. Кліп зроблений у червоних та чорно-білих кольорах, що символізує демонів, які живуть всередині кожного з нас та намагаються вирватися назовні. Його вже можна подивитися на офіційному ютуб-каналі гурту.

O.Torvald – "Демони": дивіться відео онлайн

До речі, у 2025 році учасники O.Torvald планують зробити свої сольні проєкти та презентувати сольні альбоми. Музиканти також хочуть відсвяткувати 20-річчя гурту великим концертом у Києві восени наступного року.