Зокрема, він розповів про те, яким буде новий сезон. До того ж Григорій поділився з якими викликами зіткнулися організатори проєкту.
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Як розповів Решетник, вони довго вагалися, чи варто знімати шоу під час війни, проте раді, що все ж прийняли це рішення.
Це дуже величезний виклик, відповідальність. У нас є соціальна місія – показати те, що ветерани мають право на щастя, що це наші головні герої, як з ними поводитися, як ставитися. Але в той самий час кохання – на першому місці. Залишиться основний посил: романтика, кохання, почуття, спілкування. Поки що все складається і я впевнений, що глядач буде в захваті,
– пояснив телеведучий.
Він зауважив, що "Холостяк 13" вийде дуже цікавим для глядачів, де буде багато кохання й пристрасті.
Гаряче буде. Мега крутий, витривалий Олександр, перша вечірка там 30-35 годин, не спавши, не ївши, спілкуючись з усіма учасницями. Буде екстремально, сміливо, ніяких поблажок, якихось моментів, все як реаліті: екстрим, побачення, з'ясування стосунків. Буде пристрасно. Я дуже щасливий, що буде багато кохання, тому що ми реаліті саме про почуття, стосунки, які надихають,
– додав шоумен.
Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн
Що відомо про 13 сезон "Холостяка"
- Новий сезон романтичного шоу викликав значний ажіотаж серед потенційних учасниць: понад 500 заявок було подано протягом перших 24 годин після оголошення кастингу.
- Що цікаво, Олександр Терен перед зніманнями поділився конкретними критеріями, якими б хотів, щоб була наділена його партнерка. Так, головний герой реаліті наголосив на важливості володіння українською мовою для дівчини та розуміння проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю. Крім того, Будько хоче, аби його кохана не мала стереотипів щодо ветеранів та йшла на проєкт із щирими намірами, а не прагненнями до слави чи збільшення аудиторії в соцмережах.
- У мережу нещодавно "злили" ролик зі зйомок проєкту, де Олександр прогулювався з дівчиною вулицями Одеси.
- Прем'єра 13 сезону "Холостяка" запланована вже на цю осінь.