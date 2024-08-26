Зокрема, він розповів про те, яким буде новий сезон. До того ж Григорій поділився з якими викликами зіткнулися організатори проєкту.

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Як розповів Решетник, вони довго вагалися, чи варто знімати шоу під час війни, проте раді, що все ж прийняли це рішення.

Це дуже величезний виклик, відповідальність. У нас є соціальна місія – показати те, що ветерани мають право на щастя, що це наші головні герої, як з ними поводитися, як ставитися. Але в той самий час кохання – на першому місці. Залишиться основний посил: романтика, кохання, почуття, спілкування. Поки що все складається і я впевнений, що глядач буде в захваті,

– пояснив телеведучий.

Він зауважив, що "Холостяк 13" вийде дуже цікавим для глядачів, де буде багато кохання й пристрасті.

Гаряче буде. Мега крутий, витривалий Олександр, перша вечірка там 30-35 годин, не спавши, не ївши, спілкуючись з усіма учасницями. Буде екстремально, сміливо, ніяких поблажок, якихось моментів, все як реаліті: екстрим, побачення, з'ясування стосунків. Буде пристрасно. Я дуже щасливий, що буде багато кохання, тому що ми реаліті саме про почуття, стосунки, які надихають,

– додав шоумен.

Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн

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