13 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" стартуватиме на телеекранах вже 1 листопада. Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

Важливо Стала найближчою моєму серцю, – Олександр Терен про те, як обирав дівчину на шоу "Холостяк"

Новий сезон "Холостяка" з Олександром Тереном виходитиме щоп'ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.

Що відомо про найромантичнішу прем'єру осені