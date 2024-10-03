13 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" стартуватиме на телеекранах вже 1 листопада. Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.
Важливо Стала найближчою моєму серцю, – Олександр Терен про те, як обирав дівчину на шоу "Холостяк"
Новий сезон "Холостяка" з Олександром Тереном виходитиме щоп'ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.
Що відомо про найромантичнішу прем'єру осені
- Про повернення реаліті-шоу оголосили навесні. Тоді вперше за всю історію проєкту ім'я головного героя повідомили до початку кастингу. Ним став Олександр "Терен" Будько. Він добровольцем пішов на фронт на початку повномасштабної війни, служив командиром взводу. Унаслідок важкого поранення зазнав ампутації двох ніг.
- Вже влітку розпочалися зйомки проєкту. Часто у мережі з'являлися кадри із залаштунків "Холостяка".
- Слоганом 13 сезону стали слова з вірша Сергія Жадана: "Любов варта всього".