У проморолику "Холостяка" з'являється головний герой – Олександр Терен. Він їде містом на мотоциклі, а згодом зупиняється та витягає з кишені троянду – символ проєкту.

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Звук у відео – це лірична мелодія та прочитання вірша Сергія Жадана "Пливи, рибо, пливи". Маркетинг-директорка телеканалу СТБ Лідія Паньків розповіла, що саме цей твір підкреслює історію Олександра Терена.

Вірш Сергія Жадана – це те, що пронизує до кісток. Це дуже близько до історії самого Терена. Це загалом про всіх нас і ту любов, заради якої ти знову і знову готовий проходити всі випробування, тільки б вона з тобою сталась. З першого дня роботи над сезоном ми знали, що є у Жадана одна поезія, яка ідеально нам підходить. І рядки з цієї поезії стали слоганом нашого сезону

– "Любов варта всього", – розповіла Лідія Паньків.

Проморолик "Холостяка": дивіться відео онлайн

Організатори "Холостяка" були не впевнені, чи отримають дозвіл від Сергія Жадана на використання його вірша. Та він погодився.

"Коли він почув, що це для проєкту "Холостяк", в якому Олександр Терен буде головним героєм, коли я розповіла про нашу місію, спрямовану на формування нової культури в країні, дружньої до ветеранів та ветеранок, в автора не було жодних сумнівів", – зауважила Лідія Паньків.

Коли вийде "Холостяк"

Знімання 13 сезону проєкту підходять до завершення. Олександр Терен зізнавався, що вже познайомив своїх батьків та друзів з учасницями шоу.

Проєкт, найімовірніше, вийде у листопаді цього року. На це натякнув Григорій Решетник.