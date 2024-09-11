Ймовірно, знімання нового сезону вже завершилися або підходять до свого кінця. Річ у тім, що днями Олександр поділився з прихильниками, що учасниці шоу вже познайомилися з його рідними та друзями.
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Незмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник заінтригував глядачів у своєму інстаграмі. Так, ймовірно, прем'єра 13 сезону відбудеться вже у листопаді. Однак, коли саме романтичний проєкт з'явиться на телеекранах, поки що невідомо. Шанувальники сподіваються, що дату назвуть вже зовсім скоро.
Коли новий сезон "Холостяка" / Скриншот з інстаграму Григорія Решетника
Головний герой 13 сезону Олександр Будько поділився в інстаграмі кумедною світлиною. На фотографії він сидить на стільці, який винесли на шафу, та виглядає чи то засмучено, чи то задумано. Підпис до фото стосується шоу "Холостяк": "Я на фіналі проєкту", – написав Терен.
Військовослужбовець Олександр "Терен" Будько / Скриншот з інстаграму
Яким буде 13 сезону "Холостяка"
- Нещодавно Григорій Решетник поділився, що 13 сезон романтичного шоу "Холостяк" буде дуже цікавим та пристрасним. Ведучий зазначив, що перша вечірка тривала 30-35 годин, але головний герой її витримав. Він також заявив, що творці "Холостяка" довго вагалися, чи варто знімати шоу під час великої війни.
- Крім того, Решетник спростував чутки про те, що на проєкті є сценарій. Чоловік зауважив, що усі пари після шоу перебувають у стосунках, просто хтось довше, а хтось менше.