Ймовірно, знімання нового сезону вже завершилися або підходять до свого кінця. Річ у тім, що днями Олександр поділився з прихильниками, що учасниці шоу вже познайомилися з його рідними та друзями.

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Незмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник заінтригував глядачів у своєму інстаграмі. Так, ймовірно, прем'єра 13 сезону відбудеться вже у листопаді. Однак, коли саме романтичний проєкт з'явиться на телеекранах, поки що невідомо. Шанувальники сподіваються, що дату назвуть вже зовсім скоро.

Коли новий сезон "Холостяка" / Скриншот з інстаграму Григорія Решетника

Головний герой 13 сезону Олександр Будько поділився в інстаграмі кумедною світлиною. На фотографії він сидить на стільці, який винесли на шафу, та виглядає чи то засмучено, чи то задумано. Підпис до фото стосується шоу "Холостяк": "Я на фіналі проєкту", – написав Терен.

Військовослужбовець Олександр "Терен" Будько / Скриншот з інстаграму

Яким буде 13 сезону "Холостяка"