У Григорія Решетника запитали – чи справді після стількох сезонів він продовжує вірити у те, що на проєкті "Холостяк" можна знайти кохання. Він відповів, що не працював би ведучим, якби не був у цьому переконаний.

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Григорій Решетник нагадав, що після фіналу пари певний час мають стосунки, хоч не всім вдається бути разом і будувати шлюб. Це і є доказ того, що на шоу немає сценарію, а є справжні почуття.

Після фіналу пари, у кожного свій шлях і термін перебування, але майже всі залишаються разом. Так, хтось довше, хтось менше, життя. Але закоханість і почуття неможливо змоделювати, зіграти. Вся ця чесність, сутність у цьому реаліті,

– сказав шоумен.

Нагадаємо, лише одна пара з українського "Холостяка" одружилась – це Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Утім, вони були у шлюбі 2,5 роки.

Решетник додав, що шоу складне з погляду виробництва, особливо під час війни. Однак на реаліті неможливий сценарій.

Нагадаємо, Григорій Решетник вже заінтригував глядачів анонсом 13 сезону з Олександром Тереном. За словами ведучого, у випусках "Холостяка-13" буде багато пристрасті та кохання.