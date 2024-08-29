Show 24 розповість більше про життя та творчість Андрія Кравченка. 34-річний виконавець – заслужений артист естрадного мистецтва, який зібрав "Жовтневий" і вже давно займається музикою.

До слова Я не хотів ніякого дуету, – Кравченко відреагував на різкі слова Олега Винника в його бік

34-річний Андрій Кравченко родом з Чернігівської області. Він почав співати з юного віку, навчався у Київському національному університеті культури й мистецтв. Юнак працював охоронцем, офіціантом, а вже у 2012 році став солістом ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Співак також навчався на військовій кафедрі та отримав звання молодшого лейтенанта у запасі за спеціальністю військовий психолог.

Згодом Андрій Кравченко почав писати пісні, виступати з концертами, у 2019 році він познайомився з європейською аудиторією на сольному концерті в Латвії. У 2020 році Кравченко потрапив увійшов до рейтингу "Топ-100 видатних чоловіків Київщини". Зараз він – заслужений артист естрадного мистецтва країни.

Чим зараз займається Андрій Кравченко

Під час повномасштабного вторгнення Андрію Кравченку вдалося реалізувати себе, розширити свою команду та досягнути успіху. Зараз Андрій Кравченко живе та працює в Києві, пише та випускає нові пісні, виступає з численними концертами у містах України.

Якщо я зробив хоча б одну людину щасливою, то це і є для артиста велика нагорода і стимул робити щось далі,

– ділився артист.

Андрій Кравченко – "Час рікою пливе": дивіться відео онлайн

Андрій Кравченко допомагає ЗСУ. Він передає частину коштів з концертів (немає конкретного відсотка), а ще зі свого бізнесу – співак також є співвласником салону краси. Так за зароблені власні кошти він купує автівки захисникам.

В інтерв'ю Аліні Доротюк 3 місяці тому Кравченко казав, що задонатив близько 3,5 мільйони гривень на ЗСУ. Андрій відкрито говорить, що не виступав "на нулі", але їздив співати для бійців ближче до тилу.

Андрій Кравченко стоїть на військовому обліку і каже, що піде на фронт, якщо така потреба буде. Але наразі не бачить себе військовим, бо вважає, що він корисніший на своєму місці.

Особисте життя Андрія Кравченка

Як свого часу це робив Олег Винник та інші виконавці, співак приховує своє особисте життя, сім'ю та навіть не розповідає багато про батьків. Тому невідомо, чи одружений артист зараз. Він підкреслив, що це не спроба когось копіювати, а тверда позиція.

Це моя позиція. Я в чуже ліжко ніколи не ліз і не лізу. Я думаю, що моїм глядачам не треба знати ні про батьків моїх... Різні були моменти, коли лізуть не туди, куди потрібно. Для мене це боляче,

– казав Андрій Кравченко.

Батьки Андрія Кравченка були в окупації на початку повномасштабного вторгнення. Артист зізнається, що пишається ними.

Що каже про порівняння з Винником

Нещодавно Андрій Кравченко взяв участь у програмі "Говорить вся країна", де обговорювали його схожість з Олегом Винником. Співак заявив, що не копіює манеру співу свого колеги, але міг брати "якісь фішки". Та за його словами, це вокальні прийоми, які вигадали ще задовго до популярності Олега.

Зараз Андрій Кравченко підкреслює, що він не намагався зайняти нішу артиста чи "перехопити" його шанувальниць. Тому артист хотів би поставити крапку у питанні "Кравченко-Винник".