Поява Андрія Кравченка та Олега Винника у шоу "Говорить вся країна" викликала багато обговорень у мережі. Артист, якого називають двійником Винника, пояснив, що прийшов на проєкт, аби розставити всі крапки над "і".

До слова Називають "двійником": Андрій Кравченко чесно відповів, чи пародіював Олега Винника

Мережею розлетівся уривок шоу, де Винник відмовив Андрію Кравченку в дуеті. Олексій Суханов тоді назвав його поведінку "зверхньою". Андрій Кравченко заявив, що насправді не хотів ніякого дуету. Те, що він сказав, було висловлено в іронічному контексті.

Я не хотів ніякого дуету. Фразу про дует я сказав, щоб, можливо, було менше порівнянь мене до нього. Як він це сприйняв – це вже інша розмова. Сказав, що нібито краще запропонує Мадонні заспівати з ним. З його сторони до мене це було негарно, але людина має на це повне право, я його не засуджую,

– розповів Андрій Кравченко.

Артист також відповів на закид про те, начебто він вкрав команду в Олега Винника. Кравченко підтвердив, що в нього інший продюсер. Єдине, що могло ввести когось в оману, це те, що його теперішній концертний директор Сергій Букшин свого часу працював у команді Винника.

Андрій Кравченко підсумував, що хотів би поставити остаточну крапку у питанні "Кравченко-Винник".