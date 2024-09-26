Суперфіналіст талант-шоу "Танцюють всі!" в інтерв'ю OBOZ.UA зізнався, що під час участі у проєкті йому було комфортніше спілкуватися з хореографом Костянтином Томільченком, який був одним із журі. Ілля поділився, що досі підтримує зв'язок з чоловіком та навіть інколи перетинається з ним, оскільки той проживає у Києві.

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Мірошніченко розповів, що був добре знайомий і з Владом Ямою та навіть зустрічався з ним після участі у "Танцюють всі!". Балетмейстер заявив, що не буде засуджувати людей, що виїхали з України, оскільки кожен з них має свої причини, через які наважився на такий крок. Однак Ілля зауважив, що медійність варто використовувати на користь країни. А нагадаємо, що Влад Яма не транслює війну на свою широку аудиторію.

Знаєте, як ми називаємо його в нашій спільноті? Влад Маяма. Я вважаю, що для танцювального товариства та й для шоубізнесу загалом ця особистість втрачена. Він не має вже тієї довіри. І вона навряд чи з'явиться. Тому що українці – народ з хорошою пам’яттю. Звісно, ми зараз говоримо про свідомих представників нації,

– зазначив Ілля Мірошніченко.

Хореограф також висловився про Тетяну Денисову, яка була у журі шоу "Танцюють всі!". Мірошніченко зізнався, що для нього вона була втрачена ще до того, як поїхала до Росії, а сенсу тягнути цю жінку у наш публічний простір немає.

Мабуть, мало хто знає, але 24 лютого 2022 року Таня перебувала в Києві, де брала участь у зйомках шоу "Танці. World of Dance" для каналу СТБ. Тобто вона все бачила та знає правду про війну,

– поділився український балетмейстер.

Що відомо про Влада Яму та Тетяну Денисову