У відвертому інтерв'ю для "Інтерв'ю24" Андрій Кравченко поставив крапку щодо порівнянь з Олегом Винником. Він розповів про те, кому присвячені його пісні, де черпає натхнення. Кравченко поділився, як ставиться до артистів, що "перевзулися", та зробив зізнання про особисте життя.

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Хто на кому виїжджає, – Андрій Кравченко про порівняння з Олегом Винником

Андрію, нещодавно в український інфопростір був наповнений вирізками з програми "Говорить вся країна", де коментарі дали не лише ви, а й Олег Винник, з яким вас невпинно продовжують порівнювати. Чи цей випуск та заяви Винника якось вплинули на ставлення аудиторії до вас?

Читаючи коментарі в тік-тоці та інших соціальних мережах, розумію, що справді змінилося ставлення до мене як до особистості. Я прийняв запрошення програми "Говорить вся країна", щоб розвінчати всі порівняння, міфи щодо того, що я родич, клон Винника, чи що пародіюю його, чи що в нас один продюсер. Я прийшов на програму для того, щоб довести, що це все неправда.

Андрій Кравченко на шоу "Говорить вся країна": відео

І люди почали думати по-іншому. Були навіть особисті повідомлення, в яких писали: "Андрію, я про вас була іншої думки, тепер розумію, що ви не такий. Прийду до вас на концерт". Люди люблять за пісні, за певні вчинки. Мені потрібно багато працювати й дарувати людям радість своєю музикою, щоб мене сприймали так, як цього хочеться артисту.

Чи не ображає вас, коли вас називають клоном Винника?

Для себе я закрив тему Олега Винника, не хочу до неї повертатися. Мабуть, занадто багато уваги приділяємо цьому. Постає питання: хто тепер на кому виїжджає? Час покаже, люди самі все скажуть.



Олег Винник й Андрій Кравченко / Колаж Show 24

Зробили свідомий вибір, – Кравченко про колег у шоубізнесі

Під час війни чимало відомих людей – не будемо називати імена – відсиджуються за кордоном. Як ви ставитеся до них? Чи потиснете руку при зустрічі?

Я не маю права засуджувати цих людей, бо у кожного свої страхи, кожен намагається вижити, як може. Я не знаю, що спонукало їх виїхати, тому не можу ні засуджувати, ні виправдовувати.

Погоджуюся з думкою: "Де народився, там і знадобився". Чи повернуться вони, чи приймуть люди – час покаже. Але я вважаю, що ні. Не знаю, що потрібно зробити, щоб тих, хто виїхав, зрозуміли українці, які живуть під ракетами, шахедами, чують всі ці вибухи.

Є багато артистів, які "перевзулись" після початку повномасштабного вторгнення. Хто з колег вас приємно вразив, а хто, навпаки, розчарував?

Я не вважаю, що ці артисти "перевзулися", вважаю, що вони зробили свідомий вибір – стали на бік добра і почали створювати себе з нуля. Могли залишитися в Росії, заробляти гроші там, але обрали Україну. Це, наприклад, Макс Барських, Надя Дорофєєва, яка тепер випускає україномовні треки, кожен з яких стає хітом. А російськомовні пісні взагалі забула.

Ви створюєте пісні українською, а як ставитеся до перекладів російськомовних треків? Зараз це дуже популярно серед зірок першого ешелону?

На мою думку, ті пісні, які були написані російською, мають залишитися в минулому. Потрібно створювати нове, а через те, що артистам не вистачає матеріалу для концертів, вони перекладають. Але все одно публіка не сприймає ці треки так, як раніше. Хоч мелодія знайома, але сенс уже не той.

Моє завдання – достукатися до сердець людей, – Андрій Кравченко про творчість і "Євробачення"

Для кого пише музику Андрій Кравченко? Яким ви уявляєте свого слухача?

Насамперед я пишу музику для жінок і про жінок, про їхнє кохання, страждання, про те, як вони надихають чоловіків на нові звершення. Ось це мій найголовніший меседж.

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На щастя, своїх слухачів мені уявляти не треба. Я вже бачив повний "Жовтневий палац", а 1 грудня побачу "Палац "Україна".

Чимало українських зірок намагаються популяризувати свою творчість через Євробачення, подаються на Нацвідбір. Чи не думали ви брати участь?

Це питання ми обговорювали з командою, але я відмовився від цього, оскільки не ставлю перед собою мету виграти Євробачення. Моє завдання – достукатися до сердець людей, що я впевнено й роблю.

Щастя любить тишу, – Кравченко про особисте життя та дитячу мрію

Ви належите до тих артистів, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Однак усі ваші пісні про кохання, тож, можу припустити, що ваше серце таки зайняте. Окрім сценічного життя точно є особисте. Андрію, хто готує вам сніданки?

Звісно, що пісню неможливо написати без натхнення, а натхнення я черпаю у всьому: з подиху вітру, зміні локації, простих банальних емоціях, які бувають як позитивними, так і негативними. Людина створює пісню через якісь пережиті моменти. Також я дуже люблю природу.

Про особисте життя не розповідаю не тому, що боюся, що мене не будуть любити шанувальники. Кому потрібно знати – той знає. Щастя любить тишу. А сніданки готую сам, з великим задоволенням. Це також один з моментів, які надихають.



Андрій Кравченко / Фото з інстаграму Андрія Кравченка

Чим любите займатися у вільний час, як перезавантажуєтесь?

Вільного часу дуже мало, тому стараюся все робити правильно і швидко. Коли морально дуже важко, не вистачає натхнення, то їду до лісу, на свою рідну Чернігівщину. Поєднуючи природу з ностальгією за дитинством, набираюсь потрібних сил. Це таке моє хобі – були з лісом один день. Я люблю відпочивати сам. Не люблю гучних компаній, де є алкоголь, цигарки тощо, що змінює нашу свідомість.

У час війни ми навчилися цінувати кожну мить, жити моментом. Чи не задумувались ви над створенням сім'ї, народженням дітей, можливо, над всиновленням?

Можу сказати лише щодо всиновлення. Насправді це моя мрія дитинства. Тоді я часто відпочивав у дитячих санаторіях, де також були діти з інтернатів. Було дуже болісно усвідомлювати, що в них немає батьків.

Тему всиновлення я навіть з мамою обговорював. Але це дуже відповідальний момент і з моїм графіком наразі це просто неможливо. Для мене ця тема відкрита, але до неї потрібно прийти.