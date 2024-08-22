Іван Дорн та його дружина Анастасія виховують двох дітей – доньку Василісу та сина Івана. Вони рідко показують дітей шанувальникам.

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Іван Дорн розповів про свої методи виховання дітей. Серед них: "щоб не підіймати руку, ми підіймаємо палець". Співак назвав це "правилом щигля" – коли хтось із дітей провинився, він дає щиглика.

Артист дотримується суворих правил щодо харчування дітей. Зокрема, їм не можна їсти солодке, окрім як у вихідні. Іван пропагує у сім'ї поживність овочів та обмежує макарони, хліб і навіть м'ясо. Однак Дорн не може сказати, що його діти дотримуються правильного харчування.

Є історія, коли вони дориваються до солодкого, і там вже несеться безлімітка, всі шафи порожніють на очах. Макарони з хлібом теж. Я лімітую це. Кладеш на тарілку маленький шмат м'яса і поряд салат. Звісно, що вони з'їдають спочатку м'ясо. Кажу, що в салаті багато вітамінів. Ти будеш крутий. Якщо хочеш бути таким м'язистим, як я,

– сказав співак.



Іван Дорн та його діти / Скриншот з відео

Щодо контенту, Іван та Василіса вже не дивляться мультики. Але Дорн зауважив, що вмикав їм "Сімпсонів" з українським перекладом. Зірковий батько також обмежує користування гаджетами.

"Спочатку вони читали по 10 сторінок, а потім безлімітка – планшет до кінця дня, що мене не влаштовувало. Потім я сказав: "Скільки ти читаєш, стільки й будеш сидіти у планшеті"", – розповів Іван Дорн.

Щодо улюбленої музики зіркових дітей – це гурт "5'nizza", колектив "Blackpink" та інша музика k-pop, Святослав Вакарчук. Іван Дорн не забороняє нащадкам слухати російську музику, зокрема Земфіру. Та ще й сам вмикає дітям радянських і російських композиторів – Прокоф'єва і Чайковського.

Щодо майбутнього зіркових дітей, Іван може стати танцівником або продюсером. Тоді як у Василіси є гарні вокальні дані.

"Іван – спортивний хлопець. У нього дуже класні досягнення у брейкдансі. Також я хочу, щоб він був музичним продюсером, композитором. Він відчуває звук, взагалі він дуже чуттєвий. В ідеалі хотілося б зробити так, щоб Іван писав музику для Васі, а вона б виконувала пісні і була обличчям дуету. Як Біллі Айліш зі своїм братом", – розповів Іван Дорн та його дружина.

Зауважимо, Іван Дорн під час повномасштабного вторгнення продовжує толерувати російське. Він і сам виступає для росіян, і для своїх дітей, вочевидь, пропагує те саме.