Ще до початку повномасштабної війни ведуча жила на дві країни й намагалась поєднувати роботу. Однак після 24 лютого 2022 року все докорінно змінилось. Як склалось життя Онуфрійчук, хто став її обранцем та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Життя на дві країни

Іванна жила на дві країни – Україну та Швейцарію. Через те, що в Україні сьогодні триває повномасштабна війна, ведуча приїздить додому доволі рідко. В інтерв'ю 24 Каналу Онуфрійчук розповідала, що зараз більше користі приносить саме у Швейцарії, тому наразі вона залишається там. До слова, у Швейцарії зірка відкрила благодійний фонд, який підтримує дітей та матерів, які мають статус біженців.

Благодійний фонд Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму

Повернутися зараз на деякий час не можу, на жаль, адже залучена у роботу фонду. Також мої рідні й мій чоловік тут,

– зізналась телеведуча.

Вона запевнила, що як з'явиться нагода і можливість повернутись до України, то зробить це неодмінно, адже дуже сумує за рідною домівкою.

Крім того, Іванна також залишила кар'єру телеведучої. До неї наразі вона не планує повертатися, оскільки займається благодійним фондом.

До кар'єри телеведучої повернутися я поки що не можу, принаймні у Швейцарії, адже для цього потрібно знати французьку. З України пропозиції надходять і я дуже хотіла б їх приймати. Та для зйомок потрібно бути в Києві або ж хоча б мати можливість туди часто їздити, жити певний період та працювати, як я робила це раніше,

– повідомила ведуча.

Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму телеведучої

Особисте життя

У 2021 році Іванна вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. Пара відгуляла весілля два рази. Спершу святкування було на Мальдівах, а друге свято відбулось у Києві, де наречені взяли шлюб і запросили найрідніших людей.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за казахського мільйонера / Фото з інстаграму Іванни

До слова, чоловік не дуже підтримує дружину в намірах їздити до України зараз. Він хвилюється про безпеку Онуфрійчук.

Кожна моя поїздка додому у нас відбувається ледь не через сварки. Він проти, щоб я їздила. Він наполягає, щоб я цього не робила, тому що небезпечно. Я щоразу кажу йому, що все буде добре. Постійно його вмовляю,

– розповідала телеведуча.

У травні телеведуча вперше стала мамою – у неї й Алмаза народився син. Хлопчика вирішили назвати Адамом.

Іванна Онуфрійчук стала мамою / Фото з інстаграму ведучої

Нещодавно жінка повідомила, що хлопчик офіційно отримав громадянство України.

Офіційно: +1 маленький українець. Адамчик став громадянином України й тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт! Здавалося б, звичайний документ, але для мене це така радість, не передати словами. Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці,

– поділилась Іванна Онуфрійчук.

Син Іванни Онуфрійчук отримав українське громадянство / Фото з інстаграму ведучої

Плани на майбутнє

Як уже зазначали, наразі Іванна з родиною живе у Швейцарії й повертатись до України не планує, допоки не настане така можливість. Ведуча впевнена, що її робота у фонді дійсно допомагає тим, хто цього потребує. Вона планує відкрити дитячі центри, щоб у малюків було їхнє заслужене дитинство.