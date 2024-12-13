Знаменитість зізналася, що стало причиною розриву. Повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст "Олега Френди".

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Катерина пояснила, що до розлучення вони з колишнім чоловіком прийшли поступово.

В певний момент ми почали бути більше друзями, ніж парою. Він намагався робити щось від зворотного: квіти подарувати, щось купити… І десь пів року тому він приїхав і сказав: "Напевно, нам варто розлучитися, бо ми один одному друзі". Я виню себе, але насправді жоден із нас не винен. Просто 12 років – це великий період. А ми нічого не робили, щоб врятувати цей шлюб і бути разом. Тому у результаті ми не разом,

– зазначила ведуча.

Вона додала, що в їхньому шлюбі були зради.

Так ми обидва винні. Так сталося, що йому декілька років подобалася моя подруга, а мені протягом деякого періоду – інший чоловік. Він про це не знав, і я теж про це не говорила йому. Тому зради були з обох боків,

– розповіла Соляр.

Катерина додала, що зараз її серце вільне.

Інтерв'ю з Катериною Соляр: дивіться відео онлайн

Зауважимо, також нещодавно про розлучення оголосив телеведучий Андрій Бєдняков. Він розійшовся з дружиною Анастасією Короткою після 16 років разом, з яких 10 були у шлюбі. Водночас шоумен зауважив, що вони з ексдружиною підтримують хороші стосунки.