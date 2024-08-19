З нагоди дня народження сина Катя Осадча опублікувала зворушливий допис, в якому привітала його з днем народження. Вона опублікувала сімейні фото – з чоловіком та дітьми.

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Катя Осадча розповіла, що Данило вирішив народитися на 38 тижні, що стало для неї несподіванкою. Вже через пів року розпочалась повномасштабна війна. Хлопчик ріс у переїздах і знаннях про ракети й тривоги.

Наш хлопчик, наш найніжніший хлопчик, наш Данилко, з Днем народження, з твоїм триріччям! Немає таких слів, щоб описати, як ми вдячні Всесвіту, що ти в нас є, як ти щодня біжиш на зустріч і ці моменти я хочу запам'ятати на все життя. Я хотіла дівчинку, але вже перепрошувала в тебе, що засмутилась, адже ти найкращий хлопчик у світі,

– поділилась ведуча.



Катя Осадча з сім'єю / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Нагадаємо, у Каті Осадчої та Юрія Горбунова двоє синів. У 2017 році у подружжя народився Іван, а у 2021 – Данило.