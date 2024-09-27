Про це Осадча розповіла у своєму інстаграмі. Її підписники, до речі, також стурбовані цим питанням.
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Катерина Осадча вийшла у сторіс та написала, що усім українцям варто переходити з дітьми на українську мову. В іншому разі, виросте чергове покоління людей, які розмовляють російською.
І закінчиться ця війна, почнеться наступна, де вже наших дітей будуть "спасать" і називати братнім народом. Нехай ця сторіс стане натхненням перейти на українську завтра. Принаймні почати вже завтра,
– зауважила ведуча.
Катерина Осадча в сторіс / Скриншот з інстаграму
Катерина Осадча про дітей, які говорять російською / Скриншот з інстаграму
Що написали підписники Катерини Осадчої
- "Доброго ранку. Я нещодавно на дитячому майданчику почула розмови дітей, підлітків або навіть молодших, і це на третьому році війни, всі розмовляють виключно російською".
- "Ой, складно з цим, аж пересмикує, коли чую з вуст своїх дітей російську".
- "Та ж сама проблема, яка розриває на частини".
- "І це проблема! Не тільки у вас. На дитячих майданчиках Києва те саме! Хочеться кричати!".
- "Доброго вечора! Дякую вам, це така важлива тема і проблема. Мій син чи не єдина україномовна дитина в групі в садку Києва. Він не розуміє інших, каже: "Я тобі не мальчік". І я не розумію, це його покоління буде російськомовним?".