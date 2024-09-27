Про це Осадча розповіла у своєму інстаграмі. Її підписники, до речі, також стурбовані цим питанням.

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Катерина Осадча вийшла у сторіс та написала, що усім українцям варто переходити з дітьми на українську мову. В іншому разі, виросте чергове покоління людей, які розмовляють російською.

І закінчиться ця війна, почнеться наступна, де вже наших дітей будуть "спасать" і називати братнім народом. Нехай ця сторіс стане натхненням перейти на українську завтра. Принаймні почати вже завтра,

– зауважила ведуча.

Катерина Осадча в сторіс / Скриншот з інстаграму

Катерина Осадча про дітей, які говорять російською / Скриншот з інстаграму

Що написали підписники Катерини Осадчої