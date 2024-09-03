Такий хід не тільки не збавив популярності співачки, а навпаки, підігрів ще більший інтерес до її особи. Після цього Klavdia Petrivna вирішила познайомити публіку з собою трохи більше та поділилась списком пісень, які вона частенько слухає, передає Show24.

До теми Klavdia Petrivna – феномен музичної індустрії: як дівчина зі Львівщини стала справжньою зіркою

Її лейбл, Nebo Music, надав перелік композицій, які співачка слухає найчастіше.

Список пісень, які зараз слухає Klavdia Petrivna:

Океан Ельзи – Вище неба;

OSTY – Резонанс;

G. Gershwin – Summertime;

Monika Liu – Sentimentai;

Богдан Весоловський – Ти з любови собі не жартуй;

Жадан і Собаки – Мальви;

The Вйо – Моя космішна;

ВВ – Країна Мрій;

Володимир Івасюк – Залишені квіти;

Ніна Матвієнко – Шуміла ліщина;

Ілля Найда – Пісня музиканта;

Аква Віта – Женьмінь жібао;

Софія Ротару – Чому бентежно на душі?;

ТІК – Олені;

Скрябін – Ніжно.

Завдяки тому, що Klavdia Petrivna показала обличчя на концерті, шанувальники змогли впевнитись у тому, що за образом ховалась дівчина зі Львівщини Соломія Опришко. А створенням псевдоніма співачка надихнулась романом Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля", саме там є образ головної героїні Клавдії.

Цьогоріч Klavdia Petrivna стала переможницею в номінації "Дебют року" премії "Золота Зоря Лірум". А вже в останні дні літа спричинила справжній фурор у медіа. Її особу розкрито, але питань у фанів виникло ще більше.