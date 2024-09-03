Такий хід не тільки не збавив популярності співачки, а навпаки, підігрів ще більший інтерес до її особи. Після цього Klavdia Petrivna вирішила познайомити публіку з собою трохи більше та поділилась списком пісень, які вона частенько слухає, передає Show24.
До теми Klavdia Petrivna – феномен музичної індустрії: як дівчина зі Львівщини стала справжньою зіркою
Її лейбл, Nebo Music, надав перелік композицій, які співачка слухає найчастіше.
Список пісень, які зараз слухає Klavdia Petrivna:
- Океан Ельзи – Вище неба;
- OSTY – Резонанс;
- G. Gershwin – Summertime;
- Monika Liu – Sentimentai;
- Богдан Весоловський – Ти з любови собі не жартуй;
- Володимир Івасюк – Залишені квіти;
- Ніна Матвієнко – Шуміла ліщина;
- Ілля Найда – Пісня музиканта;
- Аква Віта – Женьмінь жібао;
- Софія Ротару – Чому бентежно на душі?;
- ТІК – Олені;
- Скрябін – Ніжно.
Завдяки тому, що Klavdia Petrivna показала обличчя на концерті, шанувальники змогли впевнитись у тому, що за образом ховалась дівчина зі Львівщини Соломія Опришко. А створенням псевдоніма співачка надихнулась романом Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля", саме там є образ головної героїні Клавдії.
Цьогоріч Klavdia Petrivna стала переможницею в номінації "Дебют року" премії "Золота Зоря Лірум". А вже в останні дні літа спричинила справжній фурор у медіа. Її особу розкрито, але питань у фанів виникло ще більше.