Виконавці представили спільну пісню "Орбіти" напередодні Дня Незалежності України. TVORCHI та Klavdia Petrivna поділилися, що співпраця була неочікуваною навіть для них самих.

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Ніхто з трьох артистів не сподівався, що їм вдасться поєднати такі різні стилі музики у щось спільне.

Це був чистий експеримент. Ми познайомились прямо на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст… Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла одночасно правдива, грайлива та з характером,

– поділилися Klavdia Petrivna та TVORCHI.

Виконавці додали, що їхньої колаборації не мало було бути, однак вона з'явилась на світ кращою, ніж можна було уявити.

У кліпі на пісню "Орбіти" присутня естетика, харизматична хореографія та іронія. Джеффрі з TVORCHI та Klavdia Petrivna з'ясовують стосунки через танець. Вони відображають двох особистостей, які водночас хочуть бути разом, але не готові поступатися одне одному. Андрій з TVORCHI керує їхніми емоціями.

Це перший кліп, де Klavdia Petrivna з'явилася камео та показала своє обличчя. Однак додала аксесуари – капелюшок та темні вінтажні окуляри.