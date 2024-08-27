Водночас сам артист має звання старшого лейтенанта та несе службу в "Культурному десанті" ЗСУ. Разом з іншими зірками він дає концерти для військовослужбовців і мешканців деокупованих та прифронтових територій.

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Микола зауважив, що серед українських селебріті є ті, хто щиро підтримує Україну, і ті, хто змінив свою поведінку через обставини. Серед прикладів справжніх патріотів Сєрга назвав коміка Євгена Воронецького. Також він згадав Рому Раменєва з Українського Comedy Club.

Як правило, ті люди, яких це глибоко зачепило, доєдналися до війська. Є Євген Воронецький, він в нас керівник Херсонського напрямку. Дуже крутий комік. Він працював у Москві, але переїхав до України й на початку повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони. Йому було складно перейти з російської на українську, але зараз він добре говорить. Це для мене дуже класний приклад. Є ще Рома Раменєв з українського Comedy Club,

– поділився артист.

Інтерв'ю з Миколою Сєргою: дивіться відео онлайн

Зауважимо, нещодавно Коля Сєрга також висловився про скандальну Світлану Лободу. Він зауважив, що український народ вміє пробачати помилки зіркам, проте, за його словами, для того, щоб виконавицю прийняли, їй потрібно попросити вибачення.