Відтак, зараз вона поступово повертається до публічного життя. Кожна поява Її Високість на публіці викликає хвилю підтримки та захоплення. З цієї нагоди Show24 зібрав інформацію про всі виходи принцеси після того, як вона оголосила про свій діагноз.

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Вперше Кейт Міддлтон з'явилася на публіці 15 червня, відвідавши парад на честь дня народження короля Чарльза ІІІ. Цей вихід ознаменував поступове повернення принцеси до виконання королівських обов'язків.

У липні Її Високість завітала на фінал престижного Вімблдонського турніру, де мала честь вручити трофей чемпіону. Ця подія стала її другим публічним виходом у світ за останні пів року.

Олімпійські ігри цьогоріч пройшли без особистої присутності принцеси Уельської, проте Кейт Міддлтон взяла участь у відеозверненні разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом. У ролику вони висловили подяку британським олімпійцям за їхні видатні досягнення.

Зауважимо, днями Кетрін відвідала недільну службу в Шотландії, де також були присутні король Чарльз III, королева Камілла та інші члени родини.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон