Учасник гурту Slipknot Сід Вілсон повідомив про це на своїй сторінці, показавшись на лікарняному ліжку. Зараз артист почувається значно краще, але внаслідок опіків у нього постраждала шкіра обличчя та рук.

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Мені вибухнуло в обличчя. Зі мною все гаразд. Зі мною буде все гаразд, але я дістав серйозні опіки обличчя та рук. Я весь попечений. Брови попечені. Рот в пухирях. Руки в досить поганому стані. Обидві руки,

– сказав Сід Вілсон.

Сід Вілсон на лікарняному ліжку: відео

Дружина музиканта, Келлі Осборн, розповіла більше про неприємний інцидент. Келлі зізналась, що її чоловік палив органічне сміття на подвір'ї. Через випари газів воно вибухнуло, сааме тому музикант зазнав опіків другого ступеня.

"Він буквально підпалив себе та підірвав усе", – пояснила Осборн.

Келлі Осборн турбується про чоловіка: відео

Наразі Сід Вілсон повернувся додому з лікарні. Про нього піклується дружина.