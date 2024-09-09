Виступ "Океану Ельзи" відбудеться у Палаці спорту. Павло Гудімов з'явиться у спеціальному сеті 11, 12 і 13 жовтня.
Дивіться також Несподіваний дует, – Святослав Вакарчук та Андрій Шевченко заспівали для українських бійців
Концерт "Океану Ельзи" у Палаці спорту відбудеться з нагоди 30-річчя гурту. У відео Павло Гудімов зазначив, що на шанувальників чекають сюрпризи. Разом зі Святославом Вакарчуком він запросив усіх на подію.
12 жовтня 1994 року ми відзначали День народження Паші Гудімова і в той день вирішили, що групі – бути! Згодом ми її назвали ... "Океан Ельзи",
– йдеться у дописі в інстаграмі.
Хто такий Павло Гудімов
- Павло Гудімов – співзасновник гурту "Океан Ельзи", у якому він був гітаристом протягом 1994-2005 років. Згодом чоловік покинув колектив та створив інший, який назвав "Гудімов". Група випустила два альбоми – "Трампліни" і "Монополія".
- Музикант також заснував культурний холдинг, що має назву "Гудімов артпроєкт". Туди, зокрема, входить архітектурна майстерна "Я Дизайн", видавництво "Артбук", креативна група "Акцент", артцентри "Я Галерея", що знаходяться у Львові та Києві. Крім того, він є керівником Львівського тижня скульптури.