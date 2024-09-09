Виступ "Океану Ельзи" відбудеться у Палаці спорту. Павло Гудімов з'явиться у спеціальному сеті 11, 12 і 13 жовтня.

Дивіться також Несподіваний дует, – Святослав Вакарчук та Андрій Шевченко заспівали для українських бійців

Концерт "Океану Ельзи" у Палаці спорту відбудеться з нагоди 30-річчя гурту. У відео Павло Гудімов зазначив, що на шанувальників чекають сюрпризи. Разом зі Святославом Вакарчуком він запросив усіх на подію.

12 жовтня 1994 року ми відзначали День народження Паші Гудімова і в той день вирішили, що групі – бути! Згодом ми її назвали ... "Океан Ельзи",

– йдеться у дописі в інстаграмі.

Хто такий Павло Гудімов