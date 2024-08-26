"Світ Адель" став справжньою культурною подією, яка об'єднала тисячі фанатів з усієї Європи та продемонструвала нові грані таланту британської співачки. З цієї нагоди Show 24 зібрав інформацію про місце проведення, вартість квитків, яскраві моменти концертів та інші подробиці.

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"Світ Адель" – це не просто концертний майданчик, а справжнє місто розваг площею 70 000 квадратних метрів. Тут відвідувачі могли насолодитися оглядовим колесом, каруселлю, пивним садом та численними гастрономічними закладами. Особливою родзинкою стала репродукція британського пабу Good Ship, де Адель починала свою кар'єру.

Кожен концерт тривав понад дві години, включаючи 22 пісні - найдовший сет-лист у кар'єрі співачки.

Шоу вражало не лише музикою, а й спецефектами: феєрверками, димом та несподіваними появами Адель на сцені.

Найяскравішим моментом туру став концерт 14 серпня, коли несподівана злива перервала виступ. Проте Адель, демонструючи неймовірний професіоналізм, продовжила шоу з мокрим волоссям і в промоклій сукні, чим викликала захват публіки.

Ціни на квитки варіювалися від 74,90 до 689 євро за стандартні місця, а VIP-пакети коштували від 488 до 1252 євро. Незважаючи на високу вартість, всі концерти були розпродані за лічені години.

Окрім музичної програми, "Світ Адель" пропонував відвідувачам додаткові розваги. На окремій сцені виступали кавер-гурти, а після концертів проводилися караоке-вечірки.

Цікаво, що під час концерту 9 серпня Адель підтвердила чутки про свої заручини зі спортивним агентом Річем Полом, відреагувавши на плакат фаната з пропозицією руки та серця.