Співак був шокований від вчинку шанувальника. Вже після інциденту активіст опублікував відео у своєму інстаграмі, яке швидко стало популярним в мережі.

Цікаво "Нова епоха": Олег Винник заявив, що повертається до концертів після тривалої паузи

Так, Джонсону вдалося подолати 1,5-метрову сцену та дістатися до виконавця, перш ніж його вивела охорона. Чоловік був одягнений в червону футболку з українським прапором та написом "Free Ukraine" ("Звільніть Україну").

Я вибіг на сцену, щоб обійняти Ейбеля і сказав йому: "Дозволь мені залишитися на сцені з тобою",

– згодом поділився активіст.

Зауважимо, попри те, що The Weeknd був шокований, він не відштовхнув фаната, а спершу його обійняв, тоді вже охоронці вивели активіста зі сцени.

Як з'ясувалося, Джонсон Вен відомий подібними акціями. Раніше він з'являвся на фіналі Олімпійських ігор 2024 у Парижі та на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2023, де також привертав увагу публіки до війни в Україні.